«Губительно»: экстрасенс заявила о проблемах с зачатием у Бузовой

https://static.news.ru/photo/6193714c-b889-11eb-8a56-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: vk.com/olgabuzova

Экстрасенс Мариами Циминтия заявила, что у Ольги Бузовой есть большие проблемы по женской части, в частности с зачатием, пишет «Собеседник».

По её словам, у певицы на ментальном уровне перекрывается детородная функция, что оказывает губительное влияние на женский организм.

Это уже кармическое. Поэтому могут возникать проблемы не только с работой репродуктивных органов, но и гормональным фоном, который очень важно контролировать, — отметила Циминтия.

Она предположила, что госпитализация Бузовой связана именно с проблемами по женской части. Сейчас артистка отдаёт работе всю энергию, и на другие дела у неё просто нет времени. Кроме того, из-за стрессов и давления со стороны общественности она склонна к депрессиям и истерикам.

Оля очень дружелюбная, талантливая, добрая, хоть и немного депрессивная, она склонна к глубоким внутренним переживаниям и даже лёгкой истерии, — добавила экстрасенс.

Ранее Бузова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой демонстрирует стройную фигуру. Однако не все поклонники оценили внешний вид звезды, сравнив её со «скелетом».