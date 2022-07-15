Графолог указала на женские признаки в почерке Максима Галкина Графолог Кузнецова указала на женские признаки в почерке Максима Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Галкин

В почерке юмориста Максима Галкина можно выделить много характерных женских черт, например, чувствительность и эмоциональность, заверила графолог Татьяна Кузнецова в разговоре с изданием «Слово и Дело». Она уточнила, что о «женственности» почерка мужа Аллы Пугачевой свидетельствуют плавные и мягкие линии.

Смотрите, какие плавные и мягкие линии. Нечасто встретишь такое в мужских почерках, чаще такие моменты встречаются в женских! Это характеризует его как мягкого, адаптивного под внешние обстоятельства человека. Много внутренних накруток — это внутренние переживания, накручивания себя. Внешне спокойный, внутри — эмоции, чувствительность и чувственность. В почерке Галкина много женского, — рассказала Кузнецова.

Она считает, что юморист возводит искусственную стену между собой и окружающими, так как не хочет показывать свои эмоции. По мнению специалиста, Галкин — мягкий и адаптирующийся под обстоятельства человек, он интроверт. Кузнецова подчеркнула, что шоумен обладает устойчивым почерком с акцентом на форме — это говорит о том, что имидж имеет огромное значение для Галкина.

Ранее Кузнецова заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком незаурядным, с высоким интеллектом и очень хитрым. Эксперт проанализировала его почерк и пришла к выводу, что политик не «ляпал» на эмоциях что попало. Он точно знал кому, что и когда он говорит.