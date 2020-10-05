Гости расплакались на юбилее Джигарханяна из-за состояния артиста

https://static.news.ru/photo/4b7b48ee-074a-11eb-959d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян отметил тройной юбилей — 85-летие, 65-летие творческой деятельности и 25-летие собственного театра. Гости мероприятия расплакались, увидев юбиляра в инвалидном кресле.

Джигарханян на празднике почти не разговаривал. С ним рядом была его супруга Татьяна Власова, а также поздравить мужчину пришли друзья и коллеги, передаёт KP.ru.

Юбиляру показали документальный фильм, где его поздравили актёры Александр Ширвиндт, Валерий Гаркалин и Александр Калягин. Однако никто из них не пришёл поздравить его лично.

Как писал NEWS.ru, с юбилеем Джигарханяна поздравил президент Владимир Путин.

Артист попал в книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.