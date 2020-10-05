Гости расплакались на юбилее Джигарханяна из-за состояния артиста

Народный артист Советского Союза Армен Джигарханян отметил тройной юбилей — 85-летие, 65-летие творческой деятельности и 25-летие собственного театра. Гости мероприятия расплакались, увидев юбиляра в инвалидном кресле.
Джигарханян на празднике почти не разговаривал. С ним рядом была его супруга Татьяна Власова, а также поздравить мужчину пришли друзья и коллеги,
Юбиляру показали документальный фильм, где его поздравили актёры Александр Ширвиндт, Валерий Гаркалин и Александр Калягин. Однако никто из них не пришёл поздравить его лично.
Как писал NEWS.ru, с юбилеем Джигарханяна поздравил президент Владимир Путин.
Артист попал в книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.
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