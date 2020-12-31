Горбань на Бали показала роскошную фигуру

https://static.news.ru/photo/b27dfa4c-4ce0-11eb-b403-fa163e074e61_660.jpg Маша Горбань Фото: gorban_masha/instagram.com

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань спровоцировала поклонников своим откровенным снимком. Светская львица опубликовала в Instagram фото с Бали, на котором она предстала в неожиданном ракурсе — актриса крупным планом продемонстрировала свои упругие ягодицы в бикини.

Главное — смотреть на жизнь с правильной стороны... Люблю, — подписала фото Горбань.

Горячий снимок вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие восхитились её идеальной фигурой, но также нашлись и те, кто упрекнул девушку в отсутствии стыда и совести.

«Как вы питаетесь, что у Вас ни одной жиринки? Откройте секрет», «Ракурс превосходный», «Ты идеальна», «Какой вид», «Ни стыда, ни совести», написали подписчики в комментариях.

Мария Горбань улетела на Бали ещё до Нового года, там же она отметила 26 декабря свой 34-й день рождения.

Ранее Мария Горбань выложила довольно пикантное фото, на котором она позирует без трусов. Примечательно, что комментировать фото актриса не стала. Зато её поклонники с восторгом восприняли новый откровенный контент. Так, многие из них задались вопросом, почему артистка не стала снимать бюстгальтер, писал NEWS.ru.