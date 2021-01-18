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«Голод и состояние усталости»: Волочкова рассказала о подготовке к премьере

23:57, 18 января 2021 15
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что подготовка к очередной премьере даётся ей непросто морально и физически.

Танцовщица поделилась видеозаписью с репетиции, сделанной в последние дни перед выступлениями. Она призналась, что в программе будет несколько сложных для неё номеров, например, на подвесах и лебёдке, то есть на высоте.

Сдают и нервы, и силы. И голод, и состояние усталости... Осталось два прогона... Но по силе духа я фору могу дать любому, — написала Волочкова.

В рационе танцовщицы перед выступлением только небольшое количество постного овощного супа со шпинатом и пара яиц, иногда — листья салата. Также Волочкова поддерживает себя баней, массажем и купанием в купели.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками ужасающей фотографией, на которой запечатлены её ступни. Репетиции не проходят бесследно — на снимке видно, что ноги звезды перебинтованы. Рядом лежат бежевые пуанты.

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