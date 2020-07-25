Голая Варнава взбудоражила подписчиков и удалила откровенное фото

https://static.news.ru/photo/21981058-ce87-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Варнава Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер, артистка и юмористка Екатерина Варнава на своей официальной странице в социальной сети опубликовала откровенный снимок. На нём на чёрном фоне запечатлена абсолютно обнажённая звезда, прикрытая белым одеялом.

kativarnava/instagram.com

Хааааай, — обратилась Варнава к подписчикам.

В течение пары десятков минут фотография набрала более 25 тысяч лайков. Подписчики были в восторге от откровенного снимка Варнавы. Они заявила, что Екатерина «божественно хороша», и попросили её дальше «жечь».

Вай, мама! Кто это? — восхитилась одна из пользовательниц Instagram.

Однако другой группе поклонников Варнавы решение опубликовать такое фото показалось странным. Некоторые подписчики заявили, что не понимают любви к голым снимкам, а молодым людям больше «нравятся скромницы».

По неизвестной причине Варнава удалила кадр через 40 минут после публикации.

Как ранее писал NEWS.ru, в мае звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что нашла свою вторую половинку.

35-летняя телеведущая утверждает, что это произошло за кулисами проекта «Танцы со звёздами».