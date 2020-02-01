https://static.news.ru/photo/b4bafe34-451d-11ea-9086-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев заявил о желании принять участие в песенном конкурсе «Евровидение». Он спросил у фанатов, готовы ли они поддержать его в качестве участника от России.

Исполнитель отметил, что собирается «штурмовать» соревнование ради своей жены Екатерины.

Уже пакую чемоданы в Голландию! Уверен, она [новая песня] придётся по душе мировому сообществу! Поддержите меня как участника от России в этом году, — написал он в Instagram.

Ранее, как писал NEWS.ru, композитор Игорь Крутой назвал фамилию претендента на конкурс «Евровидение-2020» от России. Скорее всего, это будет Александр Панайотов. Вероятность того, что исполнитель будет представлять Россию на песенном конкурсе, Крутой оценил в 90%.

Представитель российского певца Александра Панайотова отказалась комментировать эту информацию, заявив, что пока никаких официальных данных на этот счёт нет.