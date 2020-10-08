Главная сваха страны Сябитова рассказала об основе идеального брака

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Соведущая телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила, что семейное благополучие зависит от умения женщины терпеть.

Вся семья и её счастье держатся на женском терпении. Когда замуж выходила, ты наверно обещала этому мужчине, что ты и в горе, и в радости с ним будешь, — цитируют телесваху «Невские новости».

Сябитова отметила, что семья состоит из взлётов и падений, и в этом похожа на американские горки. Телеведущая добавила, что зачастую супружеских измен избежать нельзя, потому что «не изменяют только импотенты и лица нетрадиционной ориентации», По её словам, умный мужчина может иметь роман на стороне, но при этом «не выносит мозг своей жене». В любом случае, всё зависит от женщины, уверена Сябитова.

Только от тебя зависит, будет ли твой муж гулять. Гуляет — потому что недобирает, — подчеркнула телесваха.

Ранее Сябитова заявляла, что главной проблемой русских женщин стало то, что они занимаются самопродажей, передавал NEWS.ru.