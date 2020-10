Гиннесс представил главные рекорды шоу-бизнеса

https://static.news.ru/photo/87257200-1854-11eb-b9a4-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Z20/Keystone Press Agency/Global lOok Press

В этом году мир открыл для себя корейский кинематограф, познакомился с творчеством Билли Айлиш. «Джокер» заставил киноманов со всего света дискутировать об актёрской игре Хоакина Феникса, а меломаны открыли для себя Эда Ширана совсем с другой стороны. Подборку о главных рекордах шоу-бизнеса составила книга рекордов Гиннеса.

Самым кассовым циклом фильмов стали «Мстители» Marvel (США, 2012–2019). В категории средних сборов за фильм серия крушит таких соперников, как «Халк», со своими 7 767 987 269$, собранными за четыре фильма. В среднем получается около 1,94 млрд $ за фильм.

Самым кассовым актером в главных ролях стал Роберт Дауни-мл., 29 фильмов с которым в главной роли принесли более 14 млрд $ мировых сборов. В подсчеты включены фильмы вселенной Marvel, в которых он играет Железного человека. Самой кассовой актрисой стала Скарлетт Йохансонн, коллега Роберта Дауни-мл. по команде Мстителей.

Нашумевший корейский фильм «Паразиты» в этом году стал первым фильмом, получившим «Оскар» как «Лучший фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке». Режиссер Пон Джун-хо снял черную комедию-триллер об обедневшей семье Ким, устраивающейся на работу в богатое семейство Паков, продемонстрировав социальное неравенство в Южной Корее.

Самой часто прослушиваемой композицией на Spotify оказалась Senorita Шона Мендеса и Камиллы Кабелло. Ее прослушали больше 1 млрд раз. Самой популярной композицией на Spotify вообще по-прежнему остается Shape of You Эда Ширана: ее прослушали 2,5 млрд раз.

Тейлор Свифт в этот раз может похвастаться самым высоким годовым доходом. Она заработала 185 млн $. Ее Reputation Stadium Tour 2018 принес 266,1 млн $, став самым прибыльным туром за историю США. Этими рекордами Тейлор не ограничилась: она довела собственный рекорд самого большого числа выигранных американских музыкальных наград до 29.

Билли Айлиш стала самым молодым артистом, выигравшим «большую четверку» «Грэмми»: ей было 18 лет, когда она получила награды во всех четырех категориях Грэмми 26 января 2020 г. Билли получила статуэтку за альбом года When We All Fall Asleep, Whee Do We Go? — самый проигрываемый альбом на Spotify, собравший 6 млрд прослушиваний. 13 февраля Билли стала самым юным исполнителем, записавшим заглавную песню к очередному фильму про Джеймса Бонда No Time to Die.

Самое большое количество видео одного музыканта, набравших 1 млрд просторов на YouTube каждое у поп-певца Осуны. Его альбом Odisea также делит рекорд самого большого количества недель на первом месте в топе латиноамериканских альбомов Billboard.

У Чарли Дамелио самое большое количество подписчиков в TikTok. Она стала первым человеком с 50 млн подписчиками. Самый популярный мужчина TikTok — Зак Кинг. Его видео, где он показывает «цифровую ловкость рук», принесли ему 42 023 513 подписчиков.

По оценке Forbes Райан Каджи заработал 26 млн$ за 12 месяцев. Восьмилетка сначала показывал, как он распаковывал игрушки, теперь на канале появились видео семейные прогулки и забавные научные видео.

Самое большое количество подписчиков в Instagram среди женщин у Арианы Гранде — 182 260 250 человек.

Самое большое количество подписчиков в Instagram у Криштиану Роналду — за известным футболистом наблюдают 214 941 702 человек.

