«Герои-госдумовцы»: Ургант высмеял сверхдолгое заседание парламента

Российский телеведущий Иван Ургант в своём шоу на Первом канале высмеял новость о том, что Госдума установила рекорд по продолжительности пленарного заседания без перерыва. Мероприятие продолжалось более девяти часов. «89 героев-госдумовцев», — иронизировал над сверхдолгой сессией парламента журналист. Выпуск доступен на Youtube-канале «Вечерний Ургант».
Вы смеётесь, а вы попробуйте это сделать. Просидеть девять часов в центре Москвы, в помещении с кондиционерами, в удобном кресле, с очень быстрым wi-fi. Попробуйте, посидите, когда вокруг магазины все открыты и рестораны. Когда жена с ребёнком уехала в Дубай, а у любовницы мало того, что сессия закончилась раньше, так ещё и тест на COVID отрицательный. Герои, — заявил Ургант.
Ведущий обратил внимание, что в начале заседания было 409 депутатов, а осталось 89.
Они выстояли, несмотря ни на что. 320 человек, что называется, освободились условно-досрочно. А ведь им же пришлось придумывать причины для ухода, — добавил Ургант.
Юморист отметил, что ещё 50 депутатов заявили, что «забыли выключить дома утюг, 70 человек сказали, что жена рожает, один человек сказал, что идёт на встречу с избирателями. Но, конечно, над ним посмеялись, никто не поверил».
Ведущий также высмеял скандал вокруг Филиппа Киркорова, рэпера Давида Манукяна и продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Ургант так и не понял, что не понравилось в поведении певцов представителю исполнительницы. Журналист отметил, что Крапивина — один из создателей передачи про путешествия «Орёл и решка», и предложил так назвать дуэт Киркорова и Давы.
Ранее сообщалось, что Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) одной ёмкой фразой. Он посмеялся над бизнесменами, тратящими много денег, чтобы рассказать другим об экономии.