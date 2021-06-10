«Герои-госдумовцы»: Ургант высмеял сверхдолгое заседание парламента

https://static.news.ru/photo/a7c34d62-ca8c-11eb-b24d-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Российский телеведущий Иван Ургант в своём шоу на Первом канале высмеял новость о том, что Госдума установила рекорд по продолжительности пленарного заседания без перерыва. Мероприятие продолжалось более девяти часов. «89 героев-госдумовцев», — иронизировал над сверхдолгой сессией парламента журналист. Выпуск доступен на Youtube-канале «Вечерний Ургант».

Вы смеётесь, а вы попробуйте это сделать. Просидеть девять часов в центре Москвы, в помещении с кондиционерами, в удобном кресле, с очень быстрым wi-fi. Попробуйте, посидите, когда вокруг магазины все открыты и рестораны. Когда жена с ребёнком уехала в Дубай, а у любовницы мало того, что сессия закончилась раньше, так ещё и тест на COVID отрицательный. Герои, — заявил Ургант.

Ведущий обратил внимание, что в начале заседания было 409 депутатов, а осталось 89.

Они выстояли, несмотря ни на что. 320 человек, что называется, освободились условно-досрочно. А ведь им же пришлось придумывать причины для ухода, — добавил Ургант.

Юморист отметил, что ещё 50 депутатов заявили, что «забыли выключить дома утюг, 70 человек сказали, что жена рожает, один человек сказал, что идёт на встречу с избирателями. Но, конечно, над ним посмеялись, никто не поверил».

Ведущий также высмеял скандал вокруг Филиппа Киркорова, рэпера Давида Манукяна и продюсера Светланы Лободы — Нателлы Крапивиной. Ургант так и не понял, что не понравилось в поведении певцов представителю исполнительницы. Журналист отметил, что Крапивина — один из создателей передачи про путешествия «Орёл и решка», и предложил так назвать дуэт Киркорова и Давы.

Ранее сообщалось, что Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) одной ёмкой фразой. Он посмеялся над бизнесменами, тратящими много денег, чтобы рассказать другим об экономии.