Ургант высмеял участников ПМЭФ фразой о российском бизнесе

Ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). С иронией он говорил о бизнесменах, тратящих много денег, чтобы рассказать другим об экономии. Отрывок шоу «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.
Журналист
Никого не удивило, что все легли на пол, потому что любой человек, который в нашей стране занимается бизнесом, всегда готов к тому, что к нему могут зайти люди и попросить всех лечь на пол, — заявил Ургант.
На вопрос соведущего Дмитрия Хрусталёва о том, чему Милохин может научить экономистов, шоумен ответил, что тиктокер умеет экономить, так как в 19 лет купил себе Maybach.
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил появление ПМЭФ-2021 Дани Милохина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что люди, изучающие механизмы зарабатывания денег, интересуются, «как бездарь абсолютный, ничтожество, смог заработать на таком деньги».
Звезда TikTok (12,7 млн подписчиков) и Instagram (3,2 млн) Даня Милохин оказался 2 июня на ПМЭФ. Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол.
Ранее сообщалось, что Собчак возмутило меню буфета Петербургского международного экономического форума. Ей не понравились цены, а также сам выбор блюд. Звезде пришлось отдать «3800 с рыла» за чай.