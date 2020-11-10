Гарик Харламов уехал на отдых в Сочи с «копией» Кристины Асмус

https://static.news.ru/photo/c2be5eba-2350-11eb-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: katerinakovalchyk/instagam.com

39-летний артист и шоумен Гарик Харламов проводит время в Сочи со звездой сериала «Гусар» 27-летней Катериной Ковальчук, которая очень похожа на его бывшую жену актрису Кристину Асмус.

Парочка решила отдохнуть у моря. Фанаты актёра отмечают сходство Ковальчук с Асмус и пишут ехидные комментарии.

Некоторое время назад актриса опубликовала в Instagram видеозапись с Харламовым и артистами по сериалу «Гусар». На ней шоумен благодарил всех поклонников и зрителей сериала, а также тех, кому «Гусар» не понравился.

Ранее актриса Яна Кошкина подразнила своих подписчиков в Instagram, намекнув на отношения с Харламовым. Девушка опубликовала снимок в чёрном платье с глубоким декольте на диване.

Асмус также удивила поклонников, показав снимок в свадебном платье на фоне ЗАГСа с цветами в руках. Её фанаты считают, что такое платье бывает только в кино.

Как писал NEWS.ru, инициатором расставания с Харламовым была Асмус. Шоумен до последнего пытался сохранить брак. Адвокат девушки Марина Дубровская отметила, что во время бракоразводного процесса актёр пытался наладить отношения с супругой, но Асмус приняла решения остаться друзьями ради дочери.