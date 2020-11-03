Асмус шокировала поклонников фотографией в свадебном платье

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Актриса Кристина Асмус, официально расторгнувшая брак с Гариком Харламовым, шокировала поклонников фотографией в свадебном платье на фоне ЗАГСа.

Так, артистка выложила в своём Instagram фото, на котором она позирует в наряде невесты с букетом цветов в руках.

Сама в шоке, — написала Асмус в социальной сети.

Кто-то из подписчиков задался вопросом, как давно был сделан снимок. На это актриса ответила, что «целых два часа назад». Тем не менее почти никто не поверил, что свадьба была настоящей. Поклонники подчеркнули, что такое платье могло быть только в кино.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети жёстко раскритиковали Асмус за облегающий кислотный костюм, который знаменитость надела на съёмки шоу «Золото Геленджика».