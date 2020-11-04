Яна Кошкина подразнила пользователей намёками на отношения с Харламовым

Яна Кошкина подразнила своих подписчиков в Instagram, намекнув на отношения с Гариком Харламовым. Телеведущая опубликовала снимки в чёрном платье с глубоким декольте.
Красотка сидит на диване, на одном снимке она куда-то с улыбкой смотрит вдаль, разговаривая по телефону, на втором — хмурится.
Сдала подружка... Фото — её рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать «привет» от вас Г.? — озадачила поклонников загадочной подписью актриса шоу «Однажды в России».
Но внимание пользователей привлекли не намёки на роман с Харламовым, а шикарный бюст артистки и её синие глаза, что и было отмечено в комментариях. Но нашлись и такие, кто решил поддержать шутку Кошкиной и стали гадать, кто же такой «господин Г.». «Гарику привет!», «Гусар, конечно!», — написали в комментариях подписчики Кошкиной.
Слухи о романе Харламова и Кошкиной были первыми, которые обсуждались после развода юмориста с Кристиной Асмус. Сам шоумен опроверг тогда эти доводы и назвал их «смешными».
Ранее NEWS.ru сообщал, что следующий роман Харламова после расставания с актрисой Кристиной Асмус вряд ли будет связан с кем-то из звёздной тусовки, предположил один из коллег актёра. При этом он не подтвердил роман звезды с телеведущей Яной Кошкиной, которую народная молва неожиданно сделала новой пассией холостяка.