Галкин спародировал речь Жириновского о поездке в Сочи

https://static.news.ru/photo/07ba588c-b958-11eb-9de0-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Политик посетовал, что заммэра города предложил ему заплатить за банкет в ресторане, его также разозлил счёт за угощение, которое он не заказывал.

Артист высмеял главу партии и от лица Жириновского возмутился, что его «заставляют» за всё рассчитываться: за визит в общественный туалет на пляже, за парикмахерскую, за сдачу анализа в больнице. Руководитель ЛДПР в исполнении юмориста сетует, что народ не ценит его вклад в те или иные проекты. В туалете он будто бы оставляет «удобрения», а в цирюльне его волосами могут набить «маленькие и седые» подушки. Кроме того, «Жириновский» жертвует свою кровь — очень ценную и богатую антителами.

Подписчики пришли в восторг от пародии, «забросав» кумира восхищёнными комментариями: «Обожаю Галкина!», «Хорошенький, Максимка!», «Крутяк, очень актуально», «Галкин бесподобный», «Браво Максим!!! Как всё чётко, прямо по полочкам!!!».

Ранее Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.