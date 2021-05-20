Галкин спародировал речь Жириновского о поездке в Сочи

Политик посетовал, что заммэра города предложил ему заплатить за банкет в ресторане, его также разозлил счёт за угощение, которое он не заказывал.
Артист
Подписчики пришли в восторг от пародии, «забросав» кумира восхищёнными комментариями: «Обожаю Галкина!», «Хорошенький, Максимка!», «Крутяк, очень актуально», «Галкин бесподобный», «Браво Максим!!! Как всё чётко, прямо по полочкам!!!».
Ранее Галкин разместил в своём Instagram видео, на котором запечатлены Пугачёва и семилетний сын Гарри. Мальчик порадовал маму вкусным сюрпризом. Гарри попросил Примадонну закрыть глаза и провёл её по замку на кухню. При этом 72-летняя артистка выглядела очень моложаво в белом тотал-луке — брюках-капри, хлопковой сорочке, носочках и балетках.