Галкин смешал образы Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» и Леди Гаги

https://static.news.ru/photo/0fe315da-0dbe-11eb-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин записал короткое видео, в котором предстал в неожиданном образе, совместив экстравагантный стиль американской поп-звезды Леди Гаги и сцену из советского фильма «Служебный роман».

Галкин надел пышный парик с белокурыми локонами, сделал яркий макияж с голубыми «стрелками» и розовой помадой, дополнив look алым маникюром и массивной бижутерией. Он назвал этот образ «Леди Гага Мценского уезда».

Видеозапись комик дополнил звуковой дорожкой из фильма «Служебный роман», выбрав тот отрывок, когда главная героиня ленты, Любовь Прокофьевна, смущаясь, демонстрирует свой новый имидж коллеге Новосельцеву. На видео Галкин изображает застенчивость и пытается снять серьги.

Людмила Прокофьевна пошла вразнос, — прокомментировала миниатюру подписчица под ником zanna.niko.

Юморист пояснил, что таким перформансом он скоротал ожидание во время съёмок.

Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин опубликовал ролик, где из мужчины в футболке и джинсах превращается в «роковую красотку» в красном платье. Перевоплощение происходит в прыжке.