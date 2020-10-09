Галкин развеселил поклонников превращением в «роковую красотку»

https://static.news.ru/photo/a99aa022-0a93-11eb-bcce-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал ролик, где из мужчины в футболке и джинсах превращается в «роковую красотку» в красном платье. Перевоплощение происходит в прыжке.

Неожиданную шутку юморист комментировать не стал, но её не обошли вниманием поклонники. Подписчики принялись угадывать, чей образ спародировал артист.

Одни увидели в новоявленной даме персону с «АлиЭкспресс», другие — Фрекен Бок. Третьи откровенно признались, что не представляют, как можно жить «с таким человеком». «Блин, я даже не представляю, как весело жить с таким человеком. Если говоришь, что ему не нравится — сразу пародирует тебя и всё — ты безоружен», написали поклонники в комментариях.

Не отстают от отца и двойняшки Лиза и Гарри. Семилетние наследники пародиста всё время соревнуются с отцом в проделках, вызывая у публики восторг и смех.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дети Примадонны и юмориста Максима Галина вызвали бурную реакцию подписчиков, сыграв в футбол золотым мячом. Короткое видео опубликовано в Instagram.