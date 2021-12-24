Галкин рассказал о том, как «распилил» модельера Юдашкина

Историей о том, как не удалось «распилить» модельера Валентина Юдашкина на одном из концертов с участием комика Михаила Задорнова в Большом Кремлёвском дворце, поделился телеведущий и юморист Максим Галкин. Он поведал, как не смог выполнить подготовленный ранее фокус. Юмористы позвали Юдашкина из зала для его исполнения, но из-за технических сложностей пришлось импровизировать, сообщил комик в рамках YouTube-шоу «Я себя знаю!».

По словам Галкина, эта забавная история случилась осенью 2003 года в БКД во время одного из его сольных концертов. В постановке приняли участие друзья комика, в том числе вместе с юмористом Михаилом Задорновым они показывали фокусы. Галкин должен был выполнить номер с разрываемой на глазах у зрителей газетой. А после этого комику необходимо было достать её целой.

Я до этого много занимался с фокусником. Он меня учил, но у меня ничего не получалось. И на сцене в итоге было очень сложно: я долго не мог найти эту фальшивую газету, что там рвать. Это было ужасно. Мне было не то что стыдно, было неудобно, — рассказал Галкин.

Как уточнил сам пародист, пришлось неудавшиеся фокусы превращать в шуточный номер. Он также рассказал о том, какие сложности произошли с трюком с распиливанием человека. В нём в качестве приглашённой «жертвы» решил поучаствовать модельер Юдашкин. По словам телеведущего, все проблемы начались ещё на стадии подготовки к номеру: когда распиливаемого модельера клали на стол, устанавливали важные детали для выполнения фокуса.

Естественно, мы с Задорновым всё это всячески отыгрывали. Он ходил с этой рамкой, говорил: «Смотрите, я как ассистентка. Вот так это надо показать, а сейчас мы это прикрепим». И дальше пошли проблемы: мы стали его пилить, пила эта застряла, — поделился юморист.

Галкин отметил, что из-за сложностей с номером коллега предложил увезти реквизит с Юдашкиным за кулисы, но и с этим также возникли трудности.

Самое страшное, что столик, который мы выкатывали, он был без Юдашкина, и он спокойно прошел через декорации — там были сложные декорации, а с Юдашкиным он не проходил. <...> В конце концов мы его укатили, и только через какое-то время его привели обратно в зал, — заключил Галкин.

Юморист подчеркнул, что ему было стыдно за данное выступление, но отметил, что этот опыт был весёлым.

Ранее Максим Галкин раскрыл причину, по которой ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков свыше 20 лет не приглашает его в жюри конкурса. Артист объяснил это «нагоняем», устроенным ему Масляковым в перерыве программы из-за того, что он в 2001 году дал команде «Валеон Дассон» три балла.