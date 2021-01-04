Галкин раскрыл секрет семейного счастья с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/05131246-4ebd-11eb-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин рассказал, как ему и его жене Алле Пугачёвой удаётся быть счастливыми в браке уже девять лет.

Галкин уверен, что в первую очередь надо любить человека и не врать друг другу. Но неплохо и видеть в партнёре единомышленника.

Страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть, — признался Галкин в эфире YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

Артист также отметил, что очень благодарен жене за то, что терпит его занудство. Галкин уже не представляет себя без Пугачёвой и «не очень помнит жизнь своей души» до знакомства с певицей.

Ранее шоумен назвал супругу прекрасной хозяйкой. Галкин рассказал, что Пугачёва прекрасно готовит, и признался, что очень скучает по времени, когда они жили в квартире в Москве без помощников по хозяйству.

Как писал NEWS.ru, артист Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью жёсткого розыгрыша своей супруги Аллы Пугачёвой, из-за которого она очень испугалась и даже стала бросать в мужа подручные предметы.