Шоу-бизнес

Галкин ответил на вопрос Бузовой о конце самоизоляции

09:11, 03 мая 2020 31
Максим Галкин Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Юморист Максим Галкин сообщил своим поклонникам о том, что собирается продолжить выступать на концертах осенью 2020 года.

Артист опубликовал объявление на своей странице в социальной сети Instagram, что поедет в конце сентября в эстонские города Йыхви и Таллин. Он отметил, что купленные в мае билеты на концерты, которые были отменены, будут действительны.

Дорогие друзья, концерты в эстонских городах Йыхви и Таллине, которые должны были состояться в мае, переносятся на сентябрь <...>. Купленные ранее билеты действительны. Спасибо за понимание. Буду ждать встречи, — сообщил артист в Instargam.

На этот пост откликнулась певица Ольга Бузова. Она усомнилась, что в сентябре уже можно будет начинать концертную деятельность.

Ты думаешь, что в сентябре уже можно будет спокойно давать концерты? — спросила у Максима Галкина певица.

В ответ юморист признался, что не знает, но надеется на это. Поклонники также включились в обсуждение о том, когда может кончиться режим самоизоляции.

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