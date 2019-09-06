https://static.news.ru/photo/ed7f872c-d1d6-11e9-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: https://www.instagram.com/gagara1987

Российский певец Сергей Лазарев вместе с юмористом и телеведущим Максимом Галкиным посмеялись над певицей Полиной Гагариной, которая пожаловалась на укус осы.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она изображена в лёгкой летней одежде за рулём велосипеда. При этом в подписи к снимку Гагарина пожаловалась на то, что через несколько минут после удачно сделанного кадра её укусила оса. Так как ранее с ней этого никогда не случалось, певица попросила помощи у подписчиков, которые с радостью откликнулись на призыв исполнительницы и стали советовать ей принять лекарства, снимающие отёк, а также поделились своими рецептами нейтрализации неприятных ощущений.

При этом Лазареву ситуация с укусом осы показалась забавной, поэтому он решил пошутить на эту тему и посоветовал Гагариной выпить алкоголь.

Новозеландский савиньон у тебя в холодильнике! Справа от входа, — прокомментировал он пост коллеги по сцене.

К нему присоединился и Максим Галкин, который шутку Лазарева оценил и поддержал.

Да, выпей — забудешь про укус, — написал юморист.

Вероятно, Гагарина юмор коллег не оценила, так как проигнорировала их советы.

Ранее News.ru писал о том, что российская певица Полина Гагарина удивила пользователей Сети выбором платья, которое она надела для прогулки по Стокгольму. Фотографию в платье с леопардовым узором, больше напоминающим ночную сорочку, Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram. Своё восхищение решил выразить певец Николай Басков. Он оставил комментарий из смайлика с поцелуем и огня.