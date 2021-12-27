Экс-футболист Малафеев победил блогера Гаврилину в финале шоу с Бузовой

Бывший футболист Вячеслав Малафеев одержал победу в финальном испытании шоу «Звёзды в Африке» под названием «Звёздный баланс». Спортсмен простоял на тонкой железной подставке с фигурками животных в руках целых 16 минут. Тем самым он опередил последнего соперника, 19-летнего блогера Юлию Гаврилину, передаёт Sobesednik.ru. Оба участника шоу выронили по одной фигурке, но девушка устала раньше, чем Малафеев.

По одной фигурке уронили оба участника, но Юлия Гаврилина осталась без сил раньше. Со слезами на глазах девушка услышала, что победителем проекта стал Вячеслав Малафеев. Футболист отстоял 16 минут, несмотря на победу, он решил стоять в балансе, сколько сможет, — сообщает издание.

На последнее испытание участники проекта отправились на вертолёте. Во время полёта они забыли о соперничестве и наслаждались видами Африки. Их поддерживала выбывшая конкурсантка Светлана Пермякова. Она единственная из всех участников шоу, кто после поражения остался на площадке, а не отправился сразу домой.

Ранее Михаил Галустян пошутил, что слушать песни соведущей на шоу «Звёзды в Африке», певицы Ольги Бузовой было для него настоящим испытанием. При этом шоумен подчеркнул, что ему было очень приятно с ней работать. Галустян отметил умение Бузовой работать в команде, а также признался, что не ожидал от неё этого.

Реалити-шоу «Звёзды в Африке» является проектом телеканала ТНТ. Съёмки проходили в ЮАР в каньоне реки Блайд.