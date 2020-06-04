Forbes перечислил самых высокооплачиваемых мировых звёзд

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых звёзд мира. Его возглавила модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер.
Сестра Ким Кардашьян
Вместе участники рейтинга заработали 6,1 миллиарда долларов — на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году, — сообщают авторы списка.
Отмечается, что Уэст увеличил своё состояние до $170 млн, в то время как Федерер достиг отметки в $106 млн.
Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых — музыка, искусство, а также мода и дизайн, писал NEWS.ru.
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