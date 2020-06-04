Forbes перечислил самых высокооплачиваемых мировых звёзд

https://static.news.ru/photo/c630343e-a66d-11ea-a981-fa163e074e61_660.jpg Кайли Дженнер Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых звёзд мира. Его возглавила модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер.

Сестра Ким Кардашьян заработала $590 млн. Второе место занял муж Кардашьян, рэпер Канье Вест, а тройку лидеров замыкает швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Вместе участники рейтинга заработали 6,1 миллиарда долларов — на 200 миллионов долларов меньше, чем в прошлом году, — сообщают авторы списка.

Отмечается, что Уэст увеличил своё состояние до $170 млн, в то время как Федерер достиг отметки в $106 млн.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых — музыка, искусство, а также мода и дизайн, писал NEWS.ru.