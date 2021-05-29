«Флиртовали за кулисами»: Брэда Питта заподозрили в романе с Андрой Дэй

https://static.news.ru/photo/381f0e30-c1d4-11eb-beb5-96000091f725_660.jpg Брэд Питт Фото: AdMedia / MediaPunch/Global Look Press

Голливудского актёра Брэда Питта заподозрили в романе с певицей Андрой Дэй, пишет The Mirror со ссылкой на источник. Звёзды якобы флиртовали на «Оскаре».

По словам собеседника издания, Питт и Дэй были замечены вместе на церемонии вручения премии «Оскар». При этом артистка якобы уже давно находится в «поле зрения» звезды.

Они флиртовали за кулисами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые из приятелей Брэда говорили о том, что они будут отличной парой, — отметил источник.

Питт вёл церемонию, а Дэй была выдвинута в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в картине «Соединённые Штаты против Билли Холидей». Она не получила награду, зато стала обладательницей «Золотого глобуса».

Ранее стало известно, что Брэд Питт выиграл в суде дело о совместной опеке над детьми вместе со своей бывшей супругой Анджелиной Джоли. Разбирательства велись почти пять лет. Журналисты утверждают, что решение не окончательное, Анджелина продолжает бороться и настаивает на запрете свидений отца с детьми.