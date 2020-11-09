Фильм «Мажор» с Прилучным может выйти после отступления COVID-19

https://static.news.ru/photo/6b330132-229c-11eb-921e-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: Sreda

Релиз художественного фильма «Мажор» с актёром Павлом Прилучным переносится из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный продюсер проекта Иван Самохвалов.

Предполагалось, что его премьера пройдёт 21 января 2021 года. Но, поскольку кинотеатры работают на 20% своей мощности, мы не хотим сейчас его выпускать. Ждём, когда коронавирус отступит и люди начнут массово ходить в кино, — заявил он в интервью «Радио 1».

Самохвалов рассказал, что фильм задумывался как продолжение сериала «Мажор». Картина снята в жанре комедийного боевика. Он также добавил, что его команда в период самоизоляции усиленно готовилась и работала удалённо. Благодаря этому уже удалось отснять пять сериалов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сериал «Эпидемия» режиссёра Павла Костомарова, вышедший в России в 2019 году, с 7 октября будет доступен на платформе Netflix. В зарубежном прокате он называется To The Lake и снят на основе книги Яны Вагнер «Вонгозеро». Сериал переведён на 12 языков.