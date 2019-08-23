https://static.news.ru/photo/f2a5afe6-c5b1-11e9-a03a-fa163e074e61_660.jpg Моника Беллуччи Фото: R4924_italyphotopress/imago-images.de/Global Look Press

На обложке одного из глянцевых журналов появилось фото актрисы Моники Белуччи, который не однозначно оценили пользователи Интернета.

На снимке 54-летняя звезда отдыхает в бассейне. На ней надет белоснежный купальник с глубоким декольте. В комментариях некоторые пользователи соцсетей пишут, что его лиф слишком мал Монике, а ткань неудачно подчёркивает все несовершенства фигуры.

Другие отметили смелость актрисы, которая не побоялась использовать минимум ретуши для кадра.

Ранее Белуччи привела в восторг поклонников фото в бордовом платье. В течение двух дней снимок, опубликованный ею в Instagram, набрал свыше 100 тысяч лайков, писал News.ru.