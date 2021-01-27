Федосеева-Шукшина намерена вернуть Алибасова после боя за квартиру

https://static.news.ru/photo/0ae20364-60fe-11eb-a672-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидия Федосеева-Шукшина заявила о намерении вернуть непутёвого мужа, несмотря на то, как он распорядился её квартирой. Актрисе жаль супруга и она подозревает, что его специально спаивают, чтобы завладеть имуществом продюсера.

Суд уже вынес постановление о расторжении брака, Алибасова и Федосееву-Шукшину развели 24 декабря. Однако, до вступления решения суда в силу его ещё можно обжаловать, чем и воспользовалась жена продюсера.

Лидия Николаевна позвонила мне и попросила отозвать развод. Мы странно выглядели в суде: сами же подали заявление о разводе и сами же его обжаловали, — рассказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Причина оказалась банальна — супруги помирились и все новогодние праздники провели вместе. Подать на развод Федосеева-Шукшина решила после того, как увидела в интернете откровенные кадры со своим супругом и его молодой любовницей. Но вскоре актриса остыла и изменила своё решение.

Я всегда его за всё прощу, — твёрдо заявила супруга Бари Алибасова.

Искренность чувств актрисы к мужу подтверждает и тот факт, что она кинулась искать его, когда он не появился в суде. В 20-градусный мороз Федосеева-Шукшина помчалась домой к мужу, где провела под окнами его квартиры несколько часов. По словам актрисы, в квартире точно кто-то был, но дверь не открывал, хотя Алибасов точно бы открыл дверь, уверена артистка.

Как выяснилось в ходе программы, Алибасов проходит лечение в клинике. Но его адвокат не стал озвучивать ни диагноз, ни адрес клиники, где лечится продюсер. Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему остаётся законной женой продюсера и не собирается отдавать его никому другому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бари Алибасов не появился в суде на рассмотрении дела по квартире его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. По неофициальной информации, продюсер всё ещё находится на лечении в наркологической клинике.