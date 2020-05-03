Федосеева-Шукшина готова к суду с Алибасовым из-за квартиры

https://static.news.ru/photo/a27604a0-8d55-11ea-a507-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина будет добиваться, чтобы ей вернули права на квартиру в Новой Москве. Сейчас юристы артистки готовят иски к продюсеру Бари Алибасову.

Юрист Юлия Вербицкая рассказала, как во владении у актрисы оказалась так много недвижимости. Квартира в Финляндии у Федосеевой-Шукшиной появилась благодаря поклоннице Вере Рейникайнен. Однако эти квадратные метры были отписаны внучке Анне.

Апартаменты в Болгарии актриса купила вместе со своей дочерью Марией.

Актриса также владела квартирой в Санкт-Петербурге, но потом оформила дарственную на внучку. А квадратные метры в Новой Москве она отписала своему супругу, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал о том, что звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.