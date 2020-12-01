Фанаты вступились за Бузову после жёсткой критики Губерниева

https://static.news.ru/photo/323f3aa0-33e8-11eb-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонники встали на защиту певицы Ольги Бузовой после жёсткой критики спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Так, некоторое время назад фигурист Дмитрий Соловьёв выложил видео с Бузовой, с которой он выступает на проекте «Ледниковый период». Спортсмен сообщил, что их опять номинировали. Он также отметил, что в жизни, как и в спорте, случаются взлёты и падения.

В комментариях к сообщению Губерниев похвалил фигуриста, однако подверг критике Бузову.

Ты классный и уверенный, но партнёрша тянет тебя назад. Нет развития, — подчеркнул Губерниев.

В свою очередь поклонники Бузовой решили поддержать певицу. Большинство из них отметило, что Губерниев нередко выплёскивает «желчь» в своих комментариях и в целом любит писать всякие «глупости».

Известно, что Бузова и Соловьёв в ближайшее время могут покинуть «Ледниковый период».

Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Татьяна Навка высказалась об участии Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период». По мнению жены пресс-секретаря президента РФ, фигурное катание певице даётся тяжело, но её целеустремлённость восхищает.

Как отметила Навка, она не была знакома с певицей лично, но после общения оказалось, что Ольга Бузова «вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка».