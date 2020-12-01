Фанаты вступились за Бузову после жёсткой критики Губерниева

Поклонники встали на защиту певицы Ольги Бузовой после жёсткой критики спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Так, некоторое время назад фигурист Дмитрий Соловьёв выложил видео с Бузовой, с которой он выступает на проекте «Ледниковый период». Спортсмен сообщил, что их опять номинировали. Он также отметил, что в жизни, как и в спорте, случаются взлёты и падения.
В комментариях к сообщению Губерниев похвалил фигуриста, однако подверг критике Бузову.
Ты классный и уверенный, но партнёрша тянет тебя назад. Нет развития, — подчеркнул Губерниев.
В свою очередь поклонники Бузовой решили поддержать певицу. Большинство из них отметило, что Губерниев нередко выплёскивает «желчь» в своих комментариях и в целом любит писать всякие «глупости».
Известно, что Бузова и Соловьёв в ближайшее время могут покинуть «Ледниковый период».
Ранее NEWS.ru писал, что фигуристка Татьяна Навка высказалась об участии Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период». По мнению жены пресс-секретаря президента РФ, фигурное катание певице даётся тяжело, но её целеустремлённость восхищает.
Как отметила Навка, она не была знакома с певицей лично, но после общения оказалось, что Ольга Бузова «вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка».