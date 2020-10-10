Фанаты подарили Загитовой корзину с 1001 розой

https://static.news.ru/photo/5eebecd8-0b11-11eb-b70b-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской фигуристке Алине Загитовой поклонники вручили огромную корзину с 1001 розой.

Фото с роскошным букетом спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

В Instagram сообщается , что цветы подарил спортсменке болельщик. Его имя не раскрывается. Поступок мужчины вызвал восхищение подписчиков соцсети, назвав подарок шикарным и достойным фигуристке. Некоторые напомнили, что вроде этот болельщик уже дарил подобный огромный букет фигуристке.

Ранее призёр Олимпийских игр и бывший фигурист Илья Авербух ответил критикам Алины Загитовой, осудившим её за участие в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». По словам Авербуха, он не понимает этого самоутверждения людей в своём негативном отношении к Алине, особенно когда критикует «какой-нибудь здоровый мужик».

В новом сезоне «Ледникового периода» 18-летняя Алина Загитова стала соведущей фигуриста Алексея Ягудина. Чтобы принять участие в проекте, она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении, сообщал NEWS.ru