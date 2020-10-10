Фанаты подарили Загитовой корзину с 1001 розой

Российской фигуристке Алине Загитовой поклонники вручили огромную корзину с 1001 розой.
Фото с роскошным букетом спортсменка
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Ранее призёр Олимпийских игр и бывший фигурист Илья Авербух ответил критикам Алины Загитовой, осудившим её за участие в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». По словам Авербуха, он не понимает этого самоутверждения людей в своём негативном отношении к Алине, особенно когда критикует «какой-нибудь здоровый мужик».
В новом сезоне «Ледникового периода» 18-летняя Алина Загитова стала соведущей фигуриста Алексея Ягудина. Чтобы принять участие в проекте, она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении, сообщал NEWS.ru
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