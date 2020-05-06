Фанаты Губина выложили архивное фото с его концерта в уфимском цирке

https://static.news.ru/photo/8253ae3a-8f66-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Губин Фото: Роман Денисов/ТАСС

Новая архивная фотография появилась на фанатской странице Андрея Губина. На ней запечатлён концерт, который прошёл 21 января 2001 года в цирке Уфы.

На снимке видно, что на выступление популярного певца пришло огромное количество зрителей — некоторым пришлось стоять в проходах. Сам артист в джинсовом костюме поёт в центре арены.

Ранее NEWS.ru писал, что Губин недавно отметил своё 46-летие. Его подруга Ульяна Каракоз опубликовала снимки с праздника. Поклонники исполнителя были шокированы внешним видом своего кумира. По их словам, музыкант сильно осунулся и похудел. У него потухший взгляд.