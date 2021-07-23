Фанат Канье Уэста выставил на продажу воздух с презентации альбома за $3333

Фанат американского рэпера Канье Уэста решил подзаработать на любимой звезде и выставил на продажу пластиковый пакет-зиплок с воздухом с презентации альбома артиста. Об этом сообщили в фан-аккаунте певца Photos of Kanye West.

Стартовая цена за бесценный лот 3333,33 доллара плюс четыре доллара за доставку. Объявление появилось в Сети 23 июля на eBay. Оно будет актуально ещё четыре дня.

History repeats itself. pic.twitter.com/LhDgrghSRo — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 23, 2021

Причём продающий воздух фанат оказался не оргинальным. Другой поклонник Канье Уэста в 2015 заработал более 60 тысяч долларов, продав воздух с турне «Ye's Yeezus Tour» 2013–2014 годов.

После развода звёздной пары Уэст — Кардашьян знаменитый рэп-исполнитель решил отпраздновать свой 44-й день рождения во французском Провансе в компании русской топ-модели Ирины Шейк. СМИ писали, что рэпер и русская топ-модель теперь пара. Однако позднее появились слухи, что Шейк и Уэст расстались. Приближённые к знаменитостям источники заявили, что икона модной индустрии отвергла бывшего мужа Ким Кардашьян.