«Её образы запоминаются»: историк моды Васильев оценил наряды Валерии

https://static.news.ru/photo/922be184-355a-11eb-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagam.com

Историк моды Александр Васильев прокомментировал гардероб Валерии. Эксперт дал певице советы, как не потерять изюминку, выбирая наряды.

Васильев отметил, что артистка грамотно «вытягивает» свой силуэт за счёт правильных приёмов. При этом какой бы наряд она ни надела, это всегда «в десяточку». Певица не только сохранила великолепную фигуру, но ещё всегда заботилась о своей репутации, имидже и гардеробе, считает он.

Её образы запоминаются, а наряды вызывают немалый интерес, — написал историк моды в своей авторской колонке для портала 7days.

По его мнению, певице нужно избегать ярких цветов, например, оттенков Барби и бирюзы. Эксперт также пожелал 52-летней Валерии как можно дольше оставаться молодой и цветущей.

Ранее Александр Васильев посоветовал в этом сезоне присмотреться к актуальному мандариновому оттенку оранжевого в одежде. Ведущий «Модного приговора» считает, что это универсальный тон, который эффектно влияет на внешность любой женщины. Как он утверждает, тёплые тона всегда освежают и придают здоровый вид тому, кто их носит, писал NEWS.ru.