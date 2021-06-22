«Это неуместно»: Жену Бибера обругали за наряд для встречи с Макроном 

Хейли Бибер попала под шквал критики за свой откровенный наряд на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит. Снимком поделился в своём Instagram сам Джастин Бибер.

Девушке предложили в таком виде сходить в ночной клуб, а не на встречу с первым лицом государства, и обвинили в неуважении к президенту Франции.

Может быть, её снаружи ещё сёстры Кардашьян ждут? Хейли стоило выбрать что-то более классическое. Джастин, твоя жена одета неуместно, — написали пользователи.

Несмотря на волну хейта в соцсетях, некоторые СМИ и эксперты почитали наряд Хейли смелым и стильным. Но даже журналисты признали, что на такое мероприятие стоило выбрать более сдержанный наряд.

Ни Джастин Бибер, ни Хейли, ни тем более супруги Макрон на это никак не отреагировали. Биберы продолжили наслаждаться отдыхом в Париже. Бибер сам просил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодёжью.

Ранее дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала на своей странице в Instagram снимок в откровенном образе, чем вывела из себя подписчиков. Не совсем приличные фото сделаны в метро Нью-Йорка. Публика тут же отметилась возмущёнными комментариями.