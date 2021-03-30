«Это не моё лицо»: модель рассказала правду о своей работе

https://static.news.ru/photo/7a6b86a2-91ae-11eb-9f5c-96000091f725_660.jpg Фото: Kenzlawren / tiktok

Как реклама обманывает покупателя, рассказала американская модель и актриса Кенз Лоурен. Она выложила ролик в TikTok, в котором раскрыла основные секреты профессии.

Модель также призвала женщин и особенно молодых девушек и подростков не сравнивать себя с картинками на обложках модных журналов. Дело в том, что над такими фото работает целая армия профессионалов — от визажистов до ретушёров.

Наш макияж наносят профессиональные визажисты, а причёски делают лучшие парикмахеры. Камеры и освещение, которые используются на съёмках, стоят тысячи долларов. Все наши фотографии ретушируют по несколько часов, — сказала Лоурен.

Когда девушки смотрят на фото в журналах или на билбордах, они не всегда отдают себе отчёт в том, что это лишь финальный результат работы десятков людей, а не реальный человек.

Девушка показала свой обработанный чёрно-белый снимок со словами: «Это не моё настоящее лицо». Реальность выглядит совсем иначе: со всеми несовершенствами, шрамами и последствиями акне. Её ролик в TikTok набрал 6,7 миллиона просмотров.

Как ранее писал NEWS.ru, самыми «токсичными» социальными сетями в России стали ВКонтакте, Instagram и YouTube. Чаще всего кибербуллинг происходил в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сказано в исследовании.