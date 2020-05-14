Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»

https://static.news.ru/photo/65d940ae-9604-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Эрика Герцег Фото: erikaherceg/instagram.com

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег решила покинуть музыкальный коллектив. Продюсер Константин Меладзе решил поддержать исполнительницу.

Герцег общалась в прямом эфире Instagram с арт-директором игорной зоны «Красная поляна». По её словам, она останется в группе до конца этого года, после чего её контракт закончится.

Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьёт разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе её мужа Константина Меладзе с новой солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Жена композитора и продюсера отнеслась к этому с юмором. Исполнительница восхитилась способностью супруга совмещать карьеру, воспитание детей, заботу о родных и близких с романом «на стороне».