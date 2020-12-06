«Ему навсегда осталось 25,5»: Ирина Безрукова показала фото покойного сына

Актриса Ирина Безрукова почтила память своего сына, которому сегодня исполнился бы 31 год. Единственный наследник актрисы Андрей Ливанов скоропостижно скончался в марте 2015 года в возрасте 25 лет от сердечной недостаточности.
В память о нём Безрукова опубликовала архивные фото, на котором она вместе с ним.
Этот день всегда был самым счастливым в моей жизни, потому что сегодня — день рождения моего сына Андрея. Сегодня ему бы исполнился 31 год, но так судьбе было угодно, чтобы ему навсегда осталось 25,5, — отметила актриса на своей странице в Instagram.
Ирина Безрукова рассказала, каким замечательным был её сын, его все любили, он также любил людей, видел в них самое лучшее, никого не осуждал, «чистая душа, ясный ум».
Люблю тебя, моя радость. И я стараюсь быть достойной тебя. Твоя «мамуля Ириша», — написала она.
Актриса также добавила, что своей самой большой и вечной любви к сыну она посвятила книгу «Жить дальше».
В 2015 году единственного сына Безруковой Андрея Ливанова — от брака с актёром Игорем Ливановым — нашли мёртвым в ванне собственной квартиры. Молодой человек, по предварительным данным, поскользнулся и ударился головой о плитку. Хотя версии выдвигались разные, от убийства до передозировки наркотиков.
После смерти сына актриса Ирина Безрукова долгое время не могла жить в своей квартире на юго-востоке Москвы. В 2017 году женщина решила снова там поселиться, начав масштабный ремонт, писал NEWS.ru.