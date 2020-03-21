https://static.news.ru/photo/ee5c7f20-6c30-11ea-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov /Global Look Press

Народный артист РФ Эммануил Виторган рассказал, что его сын Максим сейчас чувствует себя хорошо.

Ранее Максим Виторган обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Он жаловался на одышку и высокую температуру. Столичные врачи поставили диагноз «пневмония».

Три дня он болел. Сейчас замечательно себя чувствует. Во всяком случае, по разговору. Я спрашиваю: «К тебе приехать?» Он отвечает: «Не надо, папа. Я тебя очень прошу». Я послал ему какую-то еду. Он говорит: «Не надо, папа, у меня всё есть. Забит едой этот холодильник». Я стараюсь ему не мешать, — отметил Виторган-старший в эфире программы «Ты не поверишь!».

Кроме того, он намекнул, что не против свадьбы Максима с актрисой Нино Нинидзе. По его словам, девушке повезёт, потому что его сын домашний человек.

13 сентября 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова. Её бывший муж, артист Максим Виторган, недавно сообщил, что Собчак не мешает его роману с актрисой Нино Нинидзе. Журналистка даже разрешила их общему ребёнку, сыну Платону, съездить на отдых вместе с отцом и его возлюбленной, писал NEWS.ru.