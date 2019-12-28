https://static.news.ru/photo/4e85d1de-2957-11ea-b636-fa163e074e61_660.jpg Эмма Малинина Фото: doktoremmamalinina/instagram.com

Жена музыканта Александра Малинина Эмма поделилась фото в бикини с отдыха в Таиланде.

Снимок она выложила в свой Instagram. На нём она стоит в профиль, держа в руках экзотический фрукт.

Креативный продюсер и постановщик Устинья Малинина, — гласит подпись к фото.

В Таиланд 57-летняя Эмма Малинина уехала с мужем, чтобы встретить Новый год. По её словам, в Россию они вернутся не раньше середины января.

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