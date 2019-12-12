https://static.news.ru/photo/497be960-1ca7-11ea-9719-fa163e074e61_660.jpg Леван Горозия, Элина Чага и Леонид Агутин Фото: Элина Чага/vk.com

Певица Элина Чага рассказала, почему решила расстаться со своим продюсером Леонидом Агутиным. Артистка объяснила свой уход тем, что действие контракта скоро прекратится и ей пора становиться самостоятельной. Об этом сообщило издание StarHit.ru.

Я уже выросла. Пора становиться самостоятельным и взрослым артистом. Больше не хочу работать с продюсерами. Если честно, мне кажется, что сейчас такое время, что это уже не актуально. Артистам уже не требуется тот самый дядечка, который будет топить за свой продукт, — привели слова Элины Чаги в издании.

Певица отметила, что никаких конфликтов при расставании не было — её творческий псевдоним и песни останутся с ней. Также Элина Чага сообщила, что у неё уже есть творческие планы на будущее.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Агутин опроверг слухи об отношениях с певицей Элиной Чагой и уверил журналистов, что в его браке всё в порядке.