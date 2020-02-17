Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко станет ведущей новой юмористической программы, которая будет выходить на телеканале «Россия 1».
По
Проект ударит по экс-супругу Степаненко. Недавно холдинг закрыл программы «Утренняя почта», «Сам себе режиссёр», а также приостановил съёмки шоу «Смехопанорама». Последнюю вёл шоумен.
В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга разместила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.
Ранее стало известно, что Елена Степаненко получила от экс-супруга Евгения Петросяна один миллиард рублей. Деньги юморист перевёл бывшей жене несколькими траншами в конце 2017 года. СМИ не исключают, что таким образом артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без лишней шумихи, но ничего не вышло, сообщал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен