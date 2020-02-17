https://static.news.ru/photo/29502532-517e-11ea-80e7-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Экс-супруга шоумена Евгения Петросяна Елена Степаненко станет ведущей новой юмористической программы, которая будет выходить на телеканале «Россия 1».

По данным портала Sobesednik.ru, многие телеканалы пытались заманить к себе артистку из-за её скандального развода. Однако Степаненко отказывалась от всех предложений. Она подписала договор с ВГТРК. В нём обговаривается гонорар с шестью нулями. Сам проект держат в строжайшем секрете. Премьера назначена на ближайшее время.

Проект ударит по экс-супругу Степаненко. Недавно холдинг закрыл программы «Утренняя почта», «Сам себе режиссёр», а также приостановил съёмки шоу «Смехопанорама». Последнюю вёл шоумен.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга разместила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко получила от экс-супруга Евгения Петросяна один миллиард рублей. Деньги юморист перевёл бывшей жене несколькими траншами в конце 2017 года. СМИ не исключают, что таким образом артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без лишней шумихи, но ничего не вышло, сообщал NEWS.ru.