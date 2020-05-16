Елена Летучая исполнила зажигательный танец с племянницей

Телеведущая Елена Летучая поделилась в соцсети видеозаписью энергичного танца, исполнить который её уговорила племянница Яся.
Я определенно не танцор, но в семье есть ещё надежда на Ясю, — подписала Летучая видео в Instagram.
Менее чем за сутки видео набрало более 155 тыс. просмотров. Многим подписчикам танец понравился, они отметили, что телезвезда находится в отличной форме, и фигурой практически не отличается от подростка.
Как писал NEWS.ru, Елена Летучая в апреле сообщила, что получила перелом десятого ребра. Это произошло в ходе подготовки к съёмкам шоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». По словам Летучей, сначала она подумала, что это просто ушиб и продолжила работу, но потом медики запретили ей танцевать.
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