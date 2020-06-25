Экстрасенс сделал прогноз касательно отношений Бузовой и Манукяна

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, поженятся ли певица и телеведущая Ольга Бузова и её бойфренд, блогер Давид Манукян.
По
Ее сопровождает число пять. У нее в имени пять букв, а число пять — это число человека. И у Давида тоже пять букв в имени, здесь они совпадают. Очень хорошие цифры для брака. У них браки совершаются на небесах, — заявил он.
При этом экстрасенс назвал Бузову «женским магом» и подчеркнул, что она «очень сильно действует на мужчин».
Всё будет так, как она захочет, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети прокомментировала перенесённый на 24 июня парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве. По словам бывшей звезды шоу «Дом-2», карантин в стране случился не зря, ведь благодаря этому праздник 9 Мая в 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны отмечался дважды.
Добавьте наши новости в избранные источники