Экстрасенс сделал прогноз касательно отношений Бузовой и Манукяна

https://static.news.ru/photo/93ef273c-b6fd-11ea-833f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olgabuzova_news

Участник шоу «Битва экстрасенсов» Михаил Филоненко рассказал, поженятся ли певица и телеведущая Ольга Бузова и её бойфренд, блогер Давид Манукян.

По данным KP.RU, экстрасенс основывается в своих догадках на цифрах. По его словам, в их отношениях именно Бузовой предстоит решить, состоится ли брак, и как долго он продлится. При этом Филоненко отметил, что шанс того, что пара поженится очень высок, так как их совместимость благоприятна для создания семьи.

Ее сопровождает число пять. У нее в имени пять букв, а число пять — это число человека. И у Давида тоже пять букв в имени, здесь они совпадают. Очень хорошие цифры для брака. У них браки совершаются на небесах, — заявил он.

При этом экстрасенс назвал Бузову «женским магом» и подчеркнул, что она «очень сильно действует на мужчин».

Всё будет так, как она захочет, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети прокомментировала перенесённый на 24 июня парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве. По словам бывшей звезды шоу «Дом-2», карантин в стране случился не зря, ведь благодаря этому праздник 9 Мая в 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны отмечался дважды.