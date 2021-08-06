«Эксклюзив о разводе с Элджеем»: беседа Ивлеевой с Собчак попала в Сеть

Фото совместной прогулки и беседы блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и журналистки Ксении Собчак попали в Сеть. Авторы Telegram-канала «Только никому», где появились кадры, предположили, что фото могли быть сделаны во время эксклюзивного интервью Ивлеевой о расставании с её мужем, рэпером Элджеем.

Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставание с Элджеем. Была договорённость с Ксенией Собчак на эксклюзив. Наши инсайдеры сняли их на прогулке по Питеру, — говорится в сообщении.

Слухи о предстоящем расставании Ивлеевой и Элджея возникли после того, как рэпер выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Ивлеева через несколько часов в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно».

Ранее NEWS.ru рассказывал историю отношений Ивлеевой и Элджея и всё, что известно об их возможном разводе.