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«Эксклюзив о разводе с Элджеем»: беседа Ивлеевой с Собчак попала в Сеть

14:38, 06 августа 2021
«Эксклюзив о разводе с Элджеем»: беседа Ивлеевой с Собчак попала в Сеть Анастасия Ивлеева Фото: instagram.com/nastyaivleeva
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Фото совместной прогулки и беседы блогера, телеведущей Анастасии Ивлеевой и журналистки Ксении Собчак попали в Сеть. Авторы Telegram-канала «Только никому», где появились кадры, предположили, что фото могли быть сделаны во время эксклюзивного интервью Ивлеевой о расставании с её мужем, рэпером Элджеем.

Теперь понятно, почему Ивлеева молчала про расставание с Элджеем. Была договорённость с Ксенией Собчак на эксклюзив. Наши инсайдеры сняли их на прогулке по Питеру, — говорится в сообщении.

Слухи о предстоящем расставании Ивлеевой и Элджея возникли после того, как рэпер выпустил в свой день рождения, 9 июля, новый трек, в котором намекнул на развод. Ивлеева через несколько часов в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно».

Ранее NEWS.ru рассказывал историю отношений Ивлеевой и Элджея и всё, что известно об их возможном разводе.

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