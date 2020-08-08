Экс-жену Кержакова застукали на вечеринке с пьяным защитником «Локомотива»

27-летняя Милана Тюльпанова, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова была замечена в компании защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который был изрядно нетрезв.
Видеозапись выложили в Сеть сами игроки «Локомотива». На дне рождения девушки защитника Владислава Игнатьева также присутствовали полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.
Как писал NEWS.ru председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков заявил журналистам, что первый раз слышит о вечеринке игроков. Он подчеркнул, что личная жизнь футболистов будет рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил.
Ранее Тюльпанова рассказала, что пишет книгу о жизни с Кержаковым, которая получила название «Убей в себе жертву». Девушка поведает в ней о совместной жизни с футболистом, а также расскажет о первых отношениях. До встречи с Кержаковым Тюльпанова была в отношениях с мужчиной по имени Влад Новиков. Он ограничивал её свободу и критиковал внешность девушки.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен