https://static.news.ru/photo/a22cd7f0-4c67-11ea-bccc-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская с иронией высказалась о романах своего недавнего возлюбленного Прохора Шаляпина. Пара на одном из ток-шоу чуть ли не говорила о свадьбе, однако ветреный певец увлёкся богатой и незамужней дамой из Канады.

Миллионерша оплачивает счета нового бойфренда, музыканта и его новую подружку несколько раз видели в дорогих ресторанах Лос-Анджелеса. О новом романе музыканта Цымбалюк-Романовская высказалась довольно небрежно, заявив, что ей это «неинтересно» и она «не следит» за бывшим ухажёром.

А на вопрос, насколько случайно в жизни певца встречаются богатые женщины, бывшая жена Джигарханяна ответила с иронией:

Прохор сам по себе случайность. Ну вот как-то так я его представляю себе,- цитирует пианистку Teleprogramma.pro.

Издание связалось и с самим Прохором, который не стал распространяться о новом романе, отметив, что он сейчас отдыхает на Маврикии. Певец заявил, что это его «личное дело».

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова перестала скрывать возлюбленную своего сына. Ей оказалась 40-летняя женщина. Влюблённые сейчас отдыхают на острове Маврикий.