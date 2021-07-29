Экс-возлюбленный Бородиной высказался о её скандальном разводе

Бывший избранник Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терёхин высказался о её скандальном разводе с Курбаном Омаровым. Он уверен, что Ксения — «мудрая женщина и должна справиться» со всеми трудностями этого процесса, передаёт StarHit.

Я готов в любой момент поддержать Ксению, у меня есть её номер телефона, у неё есть мой. Меня ничего не держит позвонить ей, но сейчас, думаю, не время, — сказал он.

Терёхин является не только популярным экс-участником скандального реалити-шоу «Дом-2», известность которому принёс бурный роман с Бородиной, но и адвокатом. Комментируя новость о том, что телеведущая успела переписать на маму загородный особняк, приобретённый в браке с Курбаном, экс-возлюбленный Ксении отметил: супругам лучше решить этот вопрос мирным путём.

Если Ксения на самом деле переписала дом, купленный в браке с Курбаном, на свою мать, то для этого ей необходимо было его согласие, заверенное нотариально. В случае если Омаров не был в курсе сделки, то он с лёгкостью может через суд признать её недействительной и поделить недвижимость пополам, — отметил адвокат.

В то же время, если Бородина купила дома на свои деньги — и этому есть подтверждение — то она может претендовать на весь дом, даже если он был куплен в браке, пояснил Терёхин. Он отметил, что правду об этом деле знают только супруги, поэтому остальные могут лишь предполагать. Бывший избранник Ксении уверен: лучший выход — это мирное расторжение союза и мировое соглашение по имуществу и алиментам.

У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней. Журналистка вышла за Омарова замуж в июле 2015-го. 22 декабря того же года родила от него дочь Теону. О причинах возможного разрыва не говорится.

Ранее сообщалось, что Бородина зря переписала на мать свой особняк накануне возможного развода. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал адвокат Александр Добровинский. Он добавил, что информация о манипуляциях с недвижимостью могла быть кем-то выдумана.