Экс-солистка SEREBRO вернулась в лейбл Фадеева

https://static.news.ru/photo/d76d12aa-a733-11ea-82a7-fa163e074e61_660.jpg Марианна Кочурова Фото: mariannakochurova/vk.com

Продюсер Максим Фадеев представил новую артистку своего лейбла MALFA. Ею оказалась экс-солистка SEREBRO Марианна Кочурова. Теперь девушка, которую назвали копией Елены Темниковой, будет выступать под именем MÁYRUN.

Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовётся в нас, — написал он на своей странице в Instagram.

Сама Марианна не скрывает радости от участия в сольном проекте. По её признанию, она шла к этому очень давно, и вот, наконец, её мечты начали сбываться.

Это день, когда всё началось. День, к которому я шла достаточно долго и знаю, что вы его ждали вместе со мной и он настал. Я счастлива! — цитирует её StarHit.

Пользователи отметили, что музыка MÁYRUN удивительно похожа на звучание бывшей солистки SEREBRO Елены Темниковой.

Какая-то Темникова на минималках. Идентично по звучанию, — делятся фанаты.

Ранее Максим Фадеев в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант» заявил, что больше не станет сотрудничать с артистами. Таким образом музыкант отреагировал на шуточное предложение ведущего программы Ивана Урганта собрать группу «Золото». В коллектив, как подчеркнул шоумен, могли бы войти артисты возраста продюсера Иосифа Пригожина, который также был участником «Вечернего Урганта».

На это Фадеев ответил, что больше с артистами не работает, писал NEWS.ru.