Экс-солистка Serebro Темникова сообщила о серьёзной операции

Елена Темникова, экс-солистка группы Serebro, сообщила, что перенесла серьёзную операцию. Фото из больничной палаты с катетером в руке певица опубликовала в своём микроблоге.

В подробности артистка вдаваться не стала, она сообщила, что после наркоза думала только об одном — о состоянии тяжелобольного кота Нао.

У меня две новости. У меня была назначена операция. Всё хорошо, всё позади. И, вторая новость, Нао без ухудшений. Даже больше того — с микроулучшениями. Это прекрасно с учётом того, что позапрошлой ночью нам звонили сказать, что кот на грани. Это очень здорово! — сообщила певица.

На любимца артистки напала свора собак. Кот получил множественные травмы и рваные раны и оказался в реанимации. Питомцу Темниковой переливали кровь. Сейчас за его состоянием наблюдают ветеринары.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала подписчикам, что впервые за долгое время провела день без панических атак.