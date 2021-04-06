Темникова пожаловалась на ежедневные панические атаки

https://static.news.ru/photo/eb0276ba-96e4-11eb-85b5-96000091f725_660.jpg Елена Темникова Фото: lenatemnikovaofficial/instagram.com

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова рассказала подписчикам, что впервые за долгое время провела день без панических атак.

В настоящее время певица отдыхает на Мальдивских островах. По её словам, именно отпуск помог ей избавиться от недуга.

Сегодня первый день без панических атак. Ура. Спасибо. Океан лечит, — написала она.

Артистка также поделилась фотографией, на которой позирует в слитном купальнике на фоне моря. В руке она держит напиток. Поклонники поддержали Темникову, пожелав ей выздоровления и хорошего отдыха.

Хорошего отдыха! Природа, да, лечит очень хорошо... А панические атаки, и правда, причиняют много неудобства, постоянные страхи, тревоги... — отметила одна из подписчиц.

Также певица ответила на вопросы фанатов в сторис. По её словам, в последнее время она стала чаще сталкиваться с паническими атаками, которые случаются по два-три раза в день. Она призналась, что в Москве у неё с трудом получается сдерживать приступы.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала, что после одного из концертов на неё напала её коллега Елена Темникова.